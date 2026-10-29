Авария на трубопроводе оставила без газа город атомщиков и прилегающие села

Сегодня в результате повреждения газопровода в районе пгт. Белоярского отключено газоснабжение во всем муниципальном округе Заречный – в самом городе и четырех ближайших населенных пунктах, где в общей сложности проживает более 30 тысяч человек. Об этом сообщила администрация округа на своей странице «ВКонтакте».

Из-за отсутствия газа остановлены котельные, что может повлечь отключение (или снижение температурного режима) горячей воды и отопления в многоквартирных домах. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Заречный, Елена Владимирова