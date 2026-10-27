15 новых автобусов прибыли в Екатеринбург

ЕМУП «Гортранс» приобрел 50 автобусов, 15 из которых уже привезли в Екатеринбург.

Оставшиеся автобусы прибудут на предприятие до конца недели. Уже к 15 декабря машины должны выйти на линии. По плану, по 12 единиц выйдут на маршруты № 61 и № 84. На маршруты № 59 и № 65 выйдут по 13 автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

До этого еще 53 автобуса пополнили парки частных перевозчиков. 38 автобусов большого класса направят на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98. Еще 15 машин среднего класса, возможно, отправят по маршрутам № 48, 52, 74 и 86. В начале октября на маршрут № 52 вышли 5 новых автобусов.

В сумме в этом году перевозчики уральской столицы приобретут 103 автобуса. Также парк общественного транспорта пополнят 50 трамваев, 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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