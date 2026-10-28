Сегодня ночью в Свердловской области похолодало до -7

Несмотря на то, что дневная температура на Урале все еще держится на уровне +8...+10 °C, по ночам становится почти по-зимнему холодно.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня ночью холоднее всего было в юго-западной части региона: в Красноуфимске температура понизилась до -7,3°, а в Михайловске – до -6,7°. В Тугулыме было -5,3 °C, в Верхотурье -3°, в Нижнем Тагиле -1°, в Ирбите и Серове +0,2°. Теплее всего оказалось на крайнем севере области: в Ивделе ночью было +4,4°.

В ближайшие три дня сохранится ясная погода без осадков, ночные температуры – около нуля, дневные – до +10 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова