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Из аптек пропал популярный препарат для лечения анемии

Из аптек пропал популярный препарат для лечения анемии – «Мальтофер» в каплях. Его часто применяют при дефиците железа у маленьких детей, так как именно эта форма удобнее для малышей до года. Основное действующее вещество лекарства – это трехвалентное железо, которое обычно лучше всасывается и вызывает меньше побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Как отмечает «Новый День», «Мальтофер» в каплях есть в единичных экземплярах в аптеках регионах России, однако в большинстве случаев препарат отсутствует. Производитель препарата – швейцарско-португальская фирма «Вифор».

Отметим, что два года назад российское представительство фармкомпании отзывало несколько партий препарата именно в этой форме, так как в партии, предназначенной для обращения на территории Германии, обнаружили частицы пластика из-за дефекта капельного дозатора. Тогда об этом сообщал Росздравнадзор.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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