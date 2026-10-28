В Екатеринбурге 4 ноября ограничат движение транспорта из-за крестного хода

4 ноября состоится крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-памятника на Крови.
В связи с этим в День народного единства, с 11:30 до 12:30, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– по Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;
– по Гоголя, от Куйбышева до Малышева;
– по Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по Ленина, от Пушкина до Толмачева;
– по Толмачева, от Ленина до Первомайской;
– по Царской, от Первомайской до Храма-памятника на Крови.
Екатеринбург, Арина Кокорина