В Екатеринбурге 4 ноября ограничат движение транспорта из-за крестного хода

4 ноября состоится крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. Шествие пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-памятника на Крови.

В связи с этим в День народного единства, с 11:30 до 12:30, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

– по Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

– по Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

– по Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– по Ленина, от Пушкина до Толмачева;

– по Толмачева, от Ленина до Первомайской;

– по Царской, от Первомайской до Храма-памятника на Крови.

Екатеринбург, Арина Кокорина