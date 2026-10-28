Главу одного из районов Екатеринбурга предложили на пост мэра Первоуральска

Стал известен полный список кандидатов, предложенных политическими партиями и общественными объединениями на пост главы Первоуральска. В нем пять человек.

Как сообщает ДИП, Общественная палата Свердловской области предложила главу администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталия Першина. Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской области» выдвинула вице-мэра Первоуральска Дмитрия Крючкова. Кроме того, ИП Тихон Кураев предложил самого себя, хотя такой способ выдвижения регламентом не предусмотрен.

Ранее «Новый День» писал, что со своим выбором определились три политические партии. «Единая Россия» выдвинула Александра Зимина, который сейчас руководит в Первоуральске клиентской службой отделения Социального фонда России. Свердловское отделение КПРФ официально сообщило о выдвижении Дмитрия Дягилева – ветерана боевых действий, директора ООО «Решение» (подбор персонала). Партия «Справедливая Россия» предложила депутата городской думы Владислава Пунина. Другие партии о выдвижении своих кандидатов не заявляли.

Напомним, 20 июля Денис Паслер приехал в Первоуральск и уволил мэра Игоря Кабца, предварительно раскритиковав его работу. Врио главы он назначил вице-мэра Дениса Полякова, бывшего сотрудника полиции. В конкурсном отборе Поляков не участвует.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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