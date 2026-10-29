В Белоярском районе водитель врезался в путепровод и погиб

В Белоярском районе разбился житель Березовского. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, мужчина наехал на опору моста. Сотрудники устанавливают точные обстоятельства ДТП.

Авария произошла сегодня ночью в 02:16 на первом километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, 36-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Granta ехал в сторону Екатеринбурга. Он выбрал небезопасную скорость и врезался в опору путепровода.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель имел стаж вождения 2 года и привлекался к ответственности за нарушения ПДД 30 раз. На данный момент назначена химико-токсикологическая экспертиза для установления состояния погибшего в момент инцидента.

По факту ДТП проводится расследование, сотрудники устанавливают причины трагедии.

Белоярский, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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