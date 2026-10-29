На Урале упразднят еще две заброшенные деревни

В Серовском районе Свердловской области упразднят деревни Тюменскую и Усть-Березовку, в которых никто не живет.

Соответствующий законопроект подготовили в думе Сосьвинского муниципального округа и внесли в областное заксобрание.

В пояснительной записке говорится, что в этих деревнях отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, объекты соцкультбыта, торговли, производственной и социальной инфраструктур, строения и сооружения, нет постоянно проживающего населения.

В апреле 2026 года информация о будущем упразднении деревень была опубликована в газете «Серовский рабочий», возражений и предложений не поступило.

Отметим, каждый год с карты Свердловской области исчезают заброшенные поселки и деревни, так, в 2025 году был упразднен поселок Каквинские Печи.

Серов, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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