На Урале упразднят еще две заброшенные деревни

В Серовском районе Свердловской области упразднят деревни Тюменскую и Усть-Березовку, в которых никто не живет.
Соответствующий законопроект подготовили в думе Сосьвинского муниципального округа и внесли в областное заксобрание.
В пояснительной записке говорится, что в этих деревнях отсутствуют дорожно-транспортная инфраструктура, объекты соцкультбыта, торговли, производственной и социальной инфраструктур, строения и сооружения, нет постоянно проживающего населения.
В апреле 2026 года информация о будущем упразднении деревень была опубликована в газете «Серовский рабочий», возражений и предложений не поступило.
Отметим, каждый год с карты Свердловской области исчезают заброшенные поселки и деревни, так, в 2025 году был упразднен поселок Каквинские Печи.
Серов, Елена Владимирова
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