СвЖД сменит расписание электричек на 4 ноября

В Свердловской области в День народного единства изменятся графики движения некоторых пригородных поездов. Праздничный день 4 ноября в этом году выпадает на среду, поэтому СвЖД назначит дополнительные рейсы электричек, которые обычно курсируют по выходным.

В Свердловской области это электропоезда № 6453 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 10:33) и № 6463 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 19:31).

Также отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням: № 6130/6131/6132 Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный, № 6447/6461 Керамик – Нижний Тагил, № 6880/6885 Качканар – Нижний Тагил – Качканар.

Все подробности можно узнать в приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах СПК и ППК, на станциях и в пригородных кассах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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