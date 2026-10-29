Индекс промышленного производства на Урале за год снизился на 4,5%

По итогам 9 месяцев (с января по сентябрь) 2026 года индекс промышленного производства (ИПП) в Свердловской области составил 95,5% к аналогичному периоду 2025 года, сообщает пресс-служба Свердловскстата.

Индекс добычи полезных ископаемых за 9 месяцев составил 92,3%, обрабатывающего производства – 95,2%, производства электроэнергии – 102,5%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 89,5%.

Самый заметный рост за год показали такие направления, как производство резиновых и пластмассовых изделий (145,3%), автотранспортных средств и прицепов (137,3%), обработка древесины (110,7%) и производство пищевых продуктов (104,2%).

Наибольший спад отмечается в производстве текстильных изделий (70,9%), электрического оборудования (80,6%), машин и оборудования, не включенных в другие списки (88,4%)

ИПП в ключевой для региона металлургической отрасли составил 91,6%, в производстве готовых металлических изделий – 95%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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