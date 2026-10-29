В Екатеринбурге изменятся схемы движения 19 автобусных маршрутов

С 1 ноября в Екатеринбурге меняются трассировки 19 автобусных маршрутов. Изменения связаны с заключением новых брутто-контрактов с перевозчиками. Кроме того, будут сокращены дублирующие маршруты и повысится удобство общественного транспорта, заявил и.о. директора департамента транспорта Екатеринбурга Николай Вахлов.

Изменения коснутся автобусных маршрутов № 46, 50, 52, 53, 053, 55, 56, 59, 62, 64, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 83, 89, 98. Подробные схемы движения можно посмотреть на официальном портале Екатеринбурга. Информация также будет размещена непосредственно в автобусах.

Вахлов сообщил, что при подготовке изменений учитывались предложения Ассоциации пассажиров и обращения горожан. Так, по просьбе жителей автобус № 53 будет следовать до автовокзала, хотя изначально предлагался другой маршрут. После 1 ноября специалисты проанализируют работу обновленных маршрутов и при необходимости рассмотрят дополнительные корректировки, уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева