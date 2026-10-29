В Свердловской области взлетели цены на огурцы и помидоры

Свердловскстат опубликовал свежий отчет о средних потребительских ценах на продукты в Свердловской области.

За неделю сразу на 8,23% подорожали свежие помидоры – средняя цена за 1 кг в магазинах составила 226,95 рублей. Стоимость огурцов на 3,79% – 112,5 рублей за 1 кг. Также стремительно растут цены на картофель: сейчас 1 кг можно купить в среднем за 51,7 рублей (+2,26% за неделю).

Из овощей и фруктов за минувшую неделю подешевели только яблоки (-1,9%) и морковь (-0,62%). Цены на капусту, лук и свеклу почти не изменились.

Как ранее писал «Новый День»_ в Свердловской области из-за очень дождливого лета погибли посевы картофеля на площади более 2800 га. Власти региона ожидают, что урожай местного картофеля в этом году будут ниже примерно на 20%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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