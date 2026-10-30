Техническая ошибка банкомата позволила жительнице Екатеринбурга унести чужой миллион

Полиция Екатеринбурга по горячим следам раскрыла кражу крупной суммы денег. Похитительницей оказалась 54-летняя женщина, а ее «сообщником» – банкомат.

Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, на днях в полицию обратился мужчина, заявивший, что кто-то присвоил его деньги – 1 млн 25 тысяч рублей. Гражданин пояснил, что он продал свой автомобиль за наличные, а потом внес деньги на свой счет через банкомат – в несколько транзакций. Выйдя из помещения, мужчина обнаружил, что последняя сумма на счет не поступила. Он понял, что банкомат по какой-то причине не принял более миллиона рублей. Вернувшись к терминалу, своих денег в купюроприемнике он уже не нашел, после чего обратился в полицию.

Стражи порядки отсмотрели записи камер видеонаблюдения и установили, что сразу же после заявителя банкоматом воспользовалась неизвестная женщина. При этом она явно ждала, когда закончится операция, начатая предыдущим клиентом. Затем гражданка увидела, что устройство вернуло крупную пачку купюр. Пару мгновений она боролась с искушением, но в конце концов взяла чужие деньги и, спешно сунув их в сумку, покинула место преступления.

Личность женщины установили быстро, это оказалась ранее не судимая жительница Первоуральска. Она во всем призналась и вернула деньги, тем не менее, было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Женщина находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова