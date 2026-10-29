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«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд

фото: ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2. Победитель матча определился лишь в серии буллитов.

Екатеринбуржцы провели образцовый первый период и еще до перерыва вели в счете 2:0. Шайбами отметились Максим Тарасов и Александр Кадейкин. Но во втором периоде «Автомобилист» упустил контроль за игрой, и соперник постепенно забрал инициативу. На 26-й минуте «Торпедо» сократило отставание – гол забил Егор Виноградов. А уже в начале третьего периода нижегородцы сравняли благодаря шайбе Сергея Гончарука. Счет 2:2 остался неизменным до истечения основного времени матча. В овертайме «Автомобилист» больше владел шайбой и провел несколько опасных, но безрезультатных атак. Но в серии буллитов уральцы все же оказались сильнее – единственную успешную попытку реализовал Джордан Гросс, а вратарь Евгений Аликин отразил все три броска гостей.

Это уже четвертая победа «Автомобилиста» подряд. Екатеринбургский клуб поднялся на 4-е место Восточной конференции. Кроме того, сегодняшний матч проходил в рамках сезонного турнира Кубок Первых, где «Автомобилист» по-прежнему не проигрывает – пять побед в пяти играх со старейшими хоккейными клубами России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / ХК «Автомобилист»

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