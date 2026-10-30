Пять свердловских юниоров выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Екатеринбурге

Четвертый этап Гран-при «Золото Урала» по фигурному катанию среди юниоров пройдет с 4 по 6 ноября на «УГМК-Арене». Свердловскую область представят победители региональных и призеры всероссийских соревнований.

В мужском катании на лед выйдут 16-летний воспитанник школы «Юность» Дмитрий Железняк и 19-летний спортсмен «Локомотива» Антон Рязанов. Среди девушек выступят три воспитанницы «Локомотива». Область представят 14-летняя Яна Анашкина, 13-летняя Варвара Авдеева и 14-летняя Дарья Кардаполова.

«Возможность выступить на 12-тысячной арене для наших ребят – это большой шанс заявить о себе, ответственность и давление, а также честь представлять регион перед всей страной. Некоторые из наших спортсменов впервые примут участие в соревнованиях такого уровня», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Как «Новый День» писал ранее, Екатеринбург примет Всероссийские соревнования по фигурному катанию впервые за 11 лет. С 4 по 6 ноября выступят ведущие юниоры страны, а 7 и 8 ноября на лед выйдут взрослые фигуристы. Увидеть выступления юных спортсменов можно за 200 рублей, взрослые состязания обойдутся дороже – на 7 ноября есть билеты в диапазоне 1400-2900 рублей за место, а на 8 ноября – от 1000 до 2900 рублей.

Екатеринбург, Арина Кокорина