Зашли через рот. Хирурги без разрезов удалили камни в поджелудочной пациента

В Екатеринбурге хирурги ГКБ № 40 провели операцию по удалению камней из протоков поджелудочной железы без единого разреза. Пожилой мужчина страдал от них больше 15 лет.

«Для устранения этой проблемы мы проводим в проток поджелудочной железы ультратонкий эндоскоп, который позволяет увидеть камень изнутри. Затем подводим к нему лазерное волокно и прицельно разрушаем камень на небольшие фрагменты. После дробления врач извлекает осколки из протока эндоскопическими инструментами, пациент выздоравливает», – отметила заведующая оперблоком ГКБ № 40, главный внештатный эндоскопист Свердловской области Ксения Мерсаидова.

В минздраве напомнили, что при такой методике доступ делают через естественные пути. Чаще всего хирурги «заходят» через рот – эндоскоп аккуратно заводят через двенадцатиперстную кишку и далее в проток поджелудочной железы.

«Специалисты ГКБ №40 в 2019 году впервые внедрили подобный подход, а в 2022 году методика получила широкое применение. Теперь ежегодно подобным образом здесь избавляют от камней в панкреатических протоках более 500 уральцев», – отметили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева