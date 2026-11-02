В Совхозном реконструируют мост по улице Мостовой

В микрорайоне Совхозный в Екатеринбурге утвердили проекты для реконструкции и строительства дорог.

Концепция предусматривает ремонт моста по улице Мостовой и обновление подходов к нему на участках улиц Мостовой и Европейской.

Кроме того, на улице Узорной появится новый участок дорог. Ее продлят от Цыганской до Европейской. Также на улице Мостовой реконструируют 150 метров дороги. Еще 90 метров обновят на улице Европейской.

Общая протяженность участков составит 660 метров. Проезжая часть будет шириной 7,5 метра, движение организуют по одной полосе в каждом направлении.

В пресс-службе администрации города рассказали, что такое решение улучшит транспортную связь микрорайона Совхозный с Академическим районом и обеспечит доступность планируемой жилой застройки.

Екатеринбург, Арина Кокорина