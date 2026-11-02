В Екатеринбурге с 9 по 15 ноября пройдет Неделя уральского кино

В Доме кино в Екатеринбурге 9 ноября стартует Неделя уральского кино. Фестиваль пройдет в столице Урала в пятый раз. Тема этого года – «Больше, чем кадр».

В программе – просмотр более 30 художественных, документальных и анимационных фильмов, созданных на Урале, творческие встречи с кинематографистами. Также организаторы обещают тематические выставки, знакомства с творческими объединениями, викторины и мастер-классы.

Фестиваль откроет встреча с Оксаной Черкасовой 9 ноября. На следующий день покажут документальную картину «Новая столица моды» и художественные фильмы «Угрюмка» и «Искры в Темноте».

Также на фестивале представят картины, созданные Свердловской киностудией. Например, 11 ноября зрители увидят фильм «Твое сердце будет разбито».

Фильм «Цинга», с Никитой Ефремовым в главной роли, можно будет посмотреть 14 ноября. В этот же день пройдет творческая встреча «Уральский говор» с режиссерами мастерской «Кинолук».

Днем 15 ноября покажут анимационные фильмы для всей семьи. Закроют программу короткие метры «Мам» и «Яма» от Свердловской киностудии.

Горожане смогут попасть на встречи и показы фестиваля бесплатно, по предварительной регистрации.

Екатеринбург, Арина Кокорина