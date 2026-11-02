Действующая глава Ревды пойдет на новый срок

В Ревде завершился прием предложений по кандидатуре главы города от политических партий и общественных организаций.

Как сообщили в ДИПе, «Единая Россия» предложила оставить на этой должности нынешнюю главу Татьяну Клепикову. Общественная палата Свердловской области выдвинула Ларису Хомутову, замдиректора ревдинского завода ОЦМ, совет муниципальных образований – заместителя главы города Олега Клочкова.

Представленные кандидатуры будут рассматриваться на заседаниях специальной комиссии.

Ревда, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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