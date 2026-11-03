В «Единой России» объяснили, почему военнослужащий не может стать членом партии

Действующие военнослужащие, в том числе участники СВО, не имеют права вступать в политические партии. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского регионального отделения «Единой России» в ответ на запрос «Нового Дня».

При этом законодательство сохраняет за военнослужащими право участвовать в голосовании на выборах и референдумах и право быть избранными. Однако в этом случае военнослужащий обязан приостановить прохождение военной службы на период участия в избирательной кампании. В случае избрания военная служба приостанавливается на срок исполнения соответствующих полномочий.

«Таким образом, в период прохождения военной службы правовая возможность вступления в политическую партию для военнослужащего не предусмотрена. В то же время сообщаем, что совмещать военную службу и нахождение в сторонниках партии законодательством не запрещено», – пояснили в ЕР.

Как уже писал «Новый День», накануне в редакцию обратился участник СВО Евгений М., который еще в марте подал заявление о признании сторонником партии и приеме в члены партии на сайте ЕР. Заявку отклонили.

Напомним, в свердловское заксо нового созыва избран участник СВО – Максим Чирышев, он прошел в составе списка от «Справедливой России». Чирышев находился на фронте по мобилизации с октября 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова