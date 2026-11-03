Привязала к стулу, била. Жестокой воспитательнице детсада вынесли приговор

В Серове вынесли приговор жестокой воспитательнице детского сада, которая била и лишала свободы детей. 61-летняя женщина признана виновной в незаконном удержании (ст. 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).

Будучи воспитателем в круглосуточном детсаду в Серове женщина присматривала в том числе за двухлетними близнецами, мальчиком и девочкой. Брат бегал по группе, и воспитатель привязала его к стульчику. Его сестру, которая была в туалете, она схватила за руку и, удерживая на весу, усадила на стул и ударила в грудь.

Суд назначил женщине 3 года и 1 месяц условно с испытательным сроком год. Она также должна будет выплатить семье пострадавших детей 145 тысяч рублей. «Необходимо отметить, что женщина уволена по из дошкольного образовательного учреждения в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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