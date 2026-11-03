В проект бюджета на 2027 год заложили дефицит 45,9 млрд рублей

Правительство Свердловской области подготовило законопроект о бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг. Проект опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в 2027 году доходы областного бюджета составят 480,6 млрд рублей, расходы – 526,55 млрд рублей, дефицит достигнет почти 46 млрд рублей.

Планируется, что в следующие два года дефицит будет снижаться. 2028 год – доходы 549,9 млрд, расходы – 579,1 млрд, дефицит – 29, 2 млрд рублей, 2029 – 583,5 млрд, 607,5 млрд и 24 млрд рублей соответственно.

Как уже писал «Новый День», в декабре 2025 года бюджет на 2026 год был принят с доходами 507 миллиардов рублей, расходами – 539 миллиардов рублей, дефицитом порядка 32 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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