Сегодня День казанской иконы Божьей Матери

Сегодня: 4 ноября, православные празднуют День Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых святынь. День связан с реальными историческими событиями, которые произошли в 1612 году. Тогда, 400 лет назад, народное ополчение под командованием Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. По преданию, войско шло со списком Казанской иконы и с молитвой. Решающий штурм пришелся на 4 ноября по новому стилю.

В благодарность за заступничество Божьей Матери в 1649 году был установлен церковно-государственный праздник, а сама казанская икона стала символом небесного покровительства в критические моменты истории нашей страны. По традиции, в этот день проводятся не только богослужения, но и праздничные крестные ходы – верующие идут со списком чудотворной иконы.

Добавим, что сама икона была похищена из Богородицкого монастыря в Казани в 1904 году рецидивистом Федором Чайкиным (он же – Варфоломей Стоян). Свою вину в суде он отрицал, однако следователи выяснили, что именно в его квартире была сожжена святыня, украденная ради богатого оклада. Похититель был приговорен к 12 годам каторги, и умер в 1916 году в Шлиссельбургской крепости.

Сегодня перед Казанской иконой Божьей Матери молятся о помощи военным, об исцелении, о сохранении семьи и о наставлении детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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