Руководителя «Народного фронта» избили в баре мать и сын

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в нападении на руководителя Свердловского отделения «Народного фронта» Вадима Савина.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября в баре «Молодость» в центре Екатеринбурга. По данным «КП-Урал», у Савина случился конфликт с 21-летним Владиславом и его 40-летней матерью Марией. Молодой человек ударил общественника кулаком, а женщина подхватила и забрала выпавший из его рук Iphone 17 Pro Max. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия».

Как уже писал «Новый День», 2 ноября Савин сам рассказал о конфликте в своих соцсетях и предупредил подписчиков, что его телефон украден. «Прошу вас не отвечать на звонки и сообщения, поступающие с моего номера и из моих аккаунтов. Сейчас выясняю, кто стоит за произошедшим и с чем это связано. Не исключаю, что нападение может быть связано с моей профессиональной деятельностью», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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