Сегодня Яков Студеный – что говорят приметы

5 ноября Русская православная церковь чтит память Апостола Иакова, который был одним из 70-ти учеников Иисуса Христа. В народе его называют Яков Студеный.

В старину в этот день заканчивали дела по хозяйству, связанные с подготовкой к зиме – заготовку дров, утепление дома и так далее. По одной из примет, надо было с утра поесть мед, чтоб приманить к себе удачу на весь год.

Если на Якова Студеного выпадал обильный снег и не таял, зима будет мягкой. Дождь на Якова – к хорошему будущему урожаю. Иней на деревьях по утру говорил о потеплении, ясная погода предвещала ранние морозы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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