Более 9 тысяч номеров с кодом 166 выдали в Свердловской области

Екатеринбуржцы заметили, что на улицах города становится все больше автомобилей с новым кодом региона. Как пояснили «Новому Дню» в облГАИ, на данный момент с кодом 166 ездят более 9 тысяч уральцев.

Запасы новых знаков рассчитаны на 10 лет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Новый День», номера с кодом 166 стали выдавать в июне 2026 года, потому что в прошлых сериях закончились комбинации.

Первый код – 66 – присвоили области еще в 1993 году. В 2006 году появился код 96, в 2013-м – 196. 10 июня 2026 года область получила код 166.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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