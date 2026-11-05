В Свердловской области профессиональный хоккеист прикинулся любителем, чтобы выигрывать матчи

Артемовский городской суд рассмотрел необычное дело – об исключении хоккеиста из любительских соревнований за обман.

Молодой человек выступал в дивизионе «БУХЛ классик» («Большая Уральская хоккейная лига»). Однако в сезоне 2025/2026 спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Свердловской области выяснил, что в детстве и юности хоккеист обучался в спортивной школе, выступал на областных соревнованиях и ему был присвоен юношеский разряд. По правилам регламента «БУХЛ классик», участвовать в матчах дивизиона имеют право только те, кто профессионально хоккеем не занимался. Поскольку молодой человек умолчал о своем спортивном прошлом, его отстранили от дальнейших игр. Хоккеист обвинил федерацию в дискриминации и подал судебный иск, чтобы оспорить решение ведомства.

В суде спортсмен заявил, что документы о присвоении ему юношеского разряда не сохранились, а сама проверка о его прошлом была проведена формально. В качестве доказательства он ссылался на данные спортшколы за 2014 год, где якобы числился в секции «волейбол», а не «хоккей». Тем не менее, сам факт обучения в хоккейной секции он не отрицал.

Представители федерации в свою очередь отметили, что уровень игры мужчины сильно выделялся на фоне остальных участников. На одном из матчей он исполнил технически сложный элемент «ла-кросс» (игрок подцепляет шайбу на крюк клюшки и закидывает ее в ворота, находясь позади них). Такой трюк практически не под силу любителям, никогда не проходившим обучение в хоккейных секциях. На доводы истца федерация ответила, что юношеский разряд просто так не присваивается. Представитель спортивной школы № 25 (еще один ответчик по иску хоккеиста) добавил, что тренер по хоккею очень тесно общался с молодым человеком и всегда хвалил его как одного из лучших и перспективных игроков своего возраста.

Изучив материалы дела, Артемовский городской суд пришел к выводу, что дискриминации в отношении отстраненного хоккеиста не было. Ему отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами,– рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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