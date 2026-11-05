Полина Шешелева и Егор Карнаухов победили в парном катании на турнире «Золото Урала»

В парном катании на юниорском этапе Гран-при «Золото Урала» в Екатеринбурге победу одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Дуэт выиграл короткую и произвольную программы и оторвался от соперников почти на 8 баллов. Итоговые оценки за выступление пары – 196,75 баллов.

Для ребят это вторая победа в текущем сезоне. Ранее Полина и Егор выиграли первый международный ЮГП в Китае, затем завоевали два серебра на ISU Гран-при в Турции и ЮГП России в Москве. В Екатеринбурге пара была лидером после короткой программы, в произвольной допустила помарки в сложном каскаде тройной флип + ойлер + тройной флип. Все остальные элементы были выполнены на четвертом уровне, кроме тодеса, который судьи оценили на третий уровень. Тем не менее, Полина и Егор обновили личный рекорд сезона на российском уровне по сумме двух программ.

Второе место на турнире заняли Полина Сажина и Алексей Белкин, по итогам двух программ они набрали 189,00 баллов. Бронза у Киры Доможировой и Ильи Вегеры, их результат – 164,86 баллов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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