Медведь разгромил садовые постройки в окрестностях Карпинска

В сады 154-го квартала Карпинска наведался медведь, который разгромил надворные постройки, уничтожил запасы на зиму, сломал мебель и выбил стекла. Кроме того, он разобрал крышу бани – возможно, хотел устроить там берлогу. Судя по следам, зверь был взрослый, но очень худой – вероятно, это медведь-шатун. К счастью, хозяев в этот момент дома не было. Об этом сообщил в соцсетях глава Карпинска Андрей Клопов со ссылкой на главного специалиста отдела Госнадзора, охраны и использования животного мира Дмитрия Щукина.

Скрин с видео Дмитрия Щукина

Глава города напомнил, что главная опасность шатуна заключается в сочетании голода, физиологического стресса и потери страха перед человеком. Сейчас в лесу практически нет доступной пищи: ягод и орехов. Шатун вынужден искать еду там, где ее можно найти: у человеческого жилья, на свалках, у ферм. В таком состоянии он воспринимает любое живое существо, включая человека, как потенциальную добычу. В нормальном состоянии медведь старается избегать встреч с человеком. Шатун же не испытывает обычного страха, не убегает при звуках голосов в лесу и может заходить в населенные пункты.

«Из-за стресса и голода шатун действует без обычных предупреждающих сигналов (рычание, оскал). Он может долго выслеживать жертву, крадучись подбираться к ней, устраивать засады у жилья или на тропах и нападать внезапно. Шатун не делает запасов и не охотится на крупную дичь так, как это делает медведь летом. Зимой копытные малодоступны, поэтому он часто питается падалью, мышевидными грызунами, а при случае не брезгует и более крупной добычей. Несмотря на истощение, шатун сохраняет большую физическую силу», – напомнил Андрей Клопов и предупредил карпинцев, чтобы они были осторожными.

Как уже писал «Новый День», в этом году медведи все чаще выходят к человеку. Из-за неурожая ягод и кедровых орехов, а также из-за экстремального летнего паводка, лесные хищники в поисках еды передвигаются на большие расстояния и могут наведываться в населенные пункты. В Свердловской области охотникам разрешено отстрелить 977 медведей в ближайшие два года, сейчас эта цифра только перевалила за 100.

Карпинск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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