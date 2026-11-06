В Пышме сильный ветер сорвал кровлю со школы (ФОТО)

Сегодня из-за сильного ветра пострадало здание пышминской школы. С сооружения сорвало примерно 1000 кв. м кровли.

Глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых сообщил в соцсетях, что пострадавших нет. Школа работает в обычном режиме, занятия идут по расписанию. Сейчас около здания дежурят сотрудники ГИБДД, чтобы организовать движение около учреждения.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 6 ноября, область накрыли сильные снегопады с порывами ветра до 24 метров в секунду, а в Екатеринбурге даже была гроза.

Фото со страницы Станислава Фоминых в ВК

Пышма, Арина Кокорина

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