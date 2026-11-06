Нижнетагильский театр кукол получил от ЕВРАЗа деньги на съемки воспитательного контента для молодежи

В Нижнетагильском театре кукол стартовал социально-просветительский проект «Куклы о важном». Инициатива стала победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». На средства гранта компании в размере 550 тысяч рублей приобретено профессиональное оборудование для производства видеоконтента.

Команда проекта создаст серию коротких роликов на базе художественных ресурсов театра. Через выразительные образы и современные форматы подачи материала авторы раскроют темы нравственных идеалов, крепкой семьи, исторической памяти, связи поколений, взаимопомощи и взаимоуважения. Контент будет транслироваться на мониторах в фойе театра и в социальных сетях учреждения. В дальнейшем проект будет пополняться новыми выпусками, в том числе адаптируясь с учетом обратной связи от зрителей.

«Проект позволяет сформировать у молодежи нравственную гражданскую позицию за счет ярких метафор и живого диалога. Для ЕВРАЗа поддержка таких инициатив – это вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование ценностной среды в городах присутствия», – отметила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Отметим, что проект «Куклы о важном» стал одним из 13 победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в Нижнем Тагиле в 2026 году. В число поддержанных инициатив также вошли оснащение паллиативного отделения, создание инклюзивных пространств для детей с ОВЗ, программы детского технического творчества, спортивные направления и благоустройство общественных зон. В городах Урала на эти цели ЕВРАЗ направил 9,5 млн рублей. Проекты будут реализованы в 2026-2027 годах.

Нижний Тагил, Елена Васильева