В Екатеринбурге выбирают лучших бьюти-мастеров (ФОТО)

В Ельцин-центре с 5 по 7 ноября проходит выставка Beauty Expo Ural 2026, где выбирают лучших мастеров индустрии красоты.

Сегодня в рамках выставки состоялся Международный евроазиатский чемпионат, в котором определяли лучших в парикмахерском искусстве, ногтевом сервисе и макияже.

Еще в программе мастер-классы и лекции, а также дефиле после состязаний, где модели показывают работы своих мастеров.

Завтра, 7 ноября, состоится завершающий день выставки. Будет еще один конкурс, где стилисты подберут образ для моделей, награждение лучших участников и шоу-показы.

Екатеринбург, Арина Кокорина