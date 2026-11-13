Мошенники атаковали в мессенджерах участников арбитражных процессов

Арбитражный суд Свердловской области предупредил участников процессов о мошенниках, которые могут попытаться связаться с ними через интернет и выведать персональные данные.

«В настоящее время в мессенджерах (MAX, WhatsApp, Telegram, Viber и иных социальных сетях) создаются аккаунты с наименованием, например, «Верховный арбитражный суд», в которых от имени Арбитражного суда Свердловской области рассылаются файлы и иная недостоверная информация. Все подобные сообщения – это мошенничество! Обращаем ваше внимание, Арбитражный суд Свердловской области НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАССЫЛКУ процессуальных документов, сведений о делах и любой иной информации ни через мессенджеры, ни по телефону», – сообщает пресс-служба свердловского арбитража.

Граждан, которым написали или позвонили якобы от имени Арбитражного суда Свердловской области, просят не открывать файлы и ссылки, не сообщать персональные данные, не совершать никаких платежей, не вступать в диалог и заблокировать отправителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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