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«Единая Россия» определилась с кандидатурой на должность руководителя фракции в заксо

Фото: ДИП Свердловской области

Президиум регионального политсовета «Единой России» во главе с Денисом Паслером определил кандидатуру Елены Чечуновой для представления на должность руководителя партийной фракции в заксо.

Как сообщает ДИП, решение должно быть согласовано с президиумом генерального совета партии.

Елена Чечунова – член партии «Единая Россия» с 2004 года, депутат заксо с 2006 года. В прошлом созыве возглавляла фракцию ЕР и комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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