Суд обязал закрыть магазин ритуальных услуг в многоквартирном доме

В Нижнем Тагиле закроют магазин ритуальных услуг после жалобы местной жительницы. Дзержинский районный суд рассмотрел дело по этому иску.
В ходе проверки установлено, что на первом этаже жилого дома на улице Орджоникидзе размещен магазин ритуальных услуг. В помещении принимали заказы на организацию похорон, захоронение и кремацию, продавали гробы, траурные венки и другую похоронную атрибутику.
Предприниматель возражал против иска, указывая, что товары убраны, а менеджер лишь принимает заказы и выдает документы клиентам. По мнению ответчика, оснований для запрета деятельности не было.
Однако суд установил, что размещение и прием заказов ритуальной службы противоречит закону. Согласно правилам, размещение учреждений ритуальных услуг запрещено во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. Также в суде отметили, что демонстрация такой продукции оказывает негативное психологическое воздействие на жильцов. Конфликт с организацией продолжался с декабря 2025 года.
Иск в суде удовлетворили, осуществление ритуальных услуг по указанному адресу запрещено.
Нижний Тагил, Арина Кокорина
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