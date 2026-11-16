Суд обязал закрыть магазин ритуальных услуг в многоквартирном доме

В Нижнем Тагиле закроют магазин ритуальных услуг после жалобы местной жительницы. Дзержинский районный суд рассмотрел дело по этому иску.

В ходе проверки установлено, что на первом этаже жилого дома на улице Орджоникидзе размещен магазин ритуальных услуг. В помещении принимали заказы на организацию похорон, захоронение и кремацию, продавали гробы, траурные венки и другую похоронную атрибутику.

Предприниматель возражал против иска, указывая, что товары убраны, а менеджер лишь принимает заказы и выдает документы клиентам. По мнению ответчика, оснований для запрета деятельности не было.

Однако суд установил, что размещение и прием заказов ритуальной службы противоречит закону. Согласно правилам, размещение учреждений ритуальных услуг запрещено во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. Также в суде отметили, что демонстрация такой продукции оказывает негативное психологическое воздействие на жильцов. Конфликт с организацией продолжался с декабря 2025 года.

Иск в суде удовлетворили, осуществление ритуальных услуг по указанному адресу запрещено.

Нижний Тагил, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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