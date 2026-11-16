Наступившая неделя на Урале будет аномально теплой

Новая рабочая неделя в Свердловской области будет нетипично теплой для второй половины ноября.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», по ночам будут преобладать отрицательные температуры, но в дневное время ожидается преимущественно около нуля. Для второй половины ноября, когда норма средних суточных температур составляет -6...-8 градусов, это действительно очень тепло.

В понедельник на атмосферном фронте, который только что прошел через регион, вблизи границы с Казахстаном сформируется вторичный циклон. В среду он станет смещаться на северо-восток и в сопровождении осадков пройдет через Свердловскую область. Во второй половине недели в регион возобновится поступление тепла с юго-запада, при этом есть вероятность осадков и в виде дождя, и в виде снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова