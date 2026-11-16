В Свердловскую область привезти новую партию вакцины против гриппа – 326 тысяч доз

В Свердловскую область поступила новая партия вакцины против гриппа – более 326 тысяч доз для взрослых и детей. На сегодняшний день медики привили уже более 1,1 миллиона свердловчан. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить как минимум 2,5 миллиона жителей региона.

Бесплатно вакцинироваться в поликлиниках могут дети от 6 месяцев до 18 лет, беременные женщины (во II-III триместрах), люди старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта, птицефабрик и социальной сферы. Противопоказания при вакцинации против гриппа минимальны: острое инфекционное заболевание, обострение хронического заболевания, непереносимость куриного белка.

Ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями на Среднем Урале остается спокойной, отметили в региональном минздраве. За прошедшую неделю было зарегистрировано 20,4 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 0,6% и ниже среднего многолетнего уровня на 18,7%. По словам эпидемиологов, мы приближаемся к началу эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В Екатеринбурге работают дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах, где можно поставить прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, гепатита и кори.

График работы выездных пунктов

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – пятница с 15:00 до 19:00 (грипп, дифтерия и столбняк, гепатит В, пневмококк);

ТРЦ «Veer Mall» (пр. Космонавтов, 108д) – пятница с 12:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк);

ТЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – пятница с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк);

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк, дифтерия и столбняк, корь, гепатит В);

ТРЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – пятница с 12:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00 (грипп, пневмококк, дифтерия и столбняк, корь, гепатит В);

ТРЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39) – вторник с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк);

ТЦ «Кировский» (ул. Сыромолотова, 22) – вторник с 10:00 до 15:00 (грипп, дифтерия и столбняк, пневмококк).

Вакцинироваться в мобильных пунктах до конца ноября может бесплатно любой свердловчанин старше 18 лет. Такой возможностью уже воспользовались 920 человек. Медики напоминают, что для профилактики каждого инфекционного заболевания действует свой график ревакцинации, поэтому, чтобы понять, нужна ли дополнительная прививка, необходимо иметь при себе сертификат, паспорт и медицинский полис. Перед процедурой каждого посетителя осмотрит терапевт: проверит температуру, давление и соберет анамнез.

«Не надо забывать, что для разных вакцин действуют разные схемы введения. Например, прививки против гриппа и пневмококковой инфекции можно сделать одномоментно, но в разные мышцы. А вот вакцинацию АДС-М против дифтерии и столбняка мы рекомендуем проводить отдельно. Все эти моменты врач обязательно объяснит на приеме – достаточно изъявить желание и предоставить прививочный сертификат», – поясняет заведующая Центром здоровья и медицинской профилактики Центральной городской больницы № 7 Екатеринбурга Елена Сац.

Ранее «Новый День» рассказывал, как распознать, чем вы болеете, а также что надо, а что не надо делать для профилактики ОРВИ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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