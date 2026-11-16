Марафона «Европа-Азия» больше не будет

В Екатеринбурге в следующем году не состоится марафон «Европа-Азия». Об этом сообщили организаторы в своем сообществе в «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что проект покинул организатор и прежде бессменный директор марафона Андрей Уткин. По информации «Нового Дня», в течение всего прошлого года он искал покупателя для проекта. «Входную цену он поставил 20 млн рублей, но, конечно, там не было ничего такого, чтобы за такие деньги покупать, это чистая благотворительность была бы. Насколько мне известно, покупатель нашелся, но совсем за другие деньги, гораздо меньшую сумму», – рассказал источник «Нового Дня».

Марафон проходил в столице Урала с 2015 года.

Серия забегов в Екатеринбурге продолжится. В следующем году есть возможность поучаствовать в «Майской грозе», ночном полумарафоне «Серые ночи», трейле «Шигирский идол», в «Ночном забеге» и «Городском зимнем полумарафоне».

Екатеринбург, Арина Кокорина