Более 160 тысяч диабетиков обеспечены льготными лекарствами. Дефицита препаратов нет

За 9 месяцев 2026 года врачи обследовали более 1,1 миллиона взрослых уральцев и выявили 4513 новых случаев сахарного диабета – почти в 80% из них речь идет о диабете второго типа. Главные факторы риска – нерациональное питание (зафиксировано у 51% обследованных), низкая физическая активность (45%), гиперхолестеринемия (27%), избыточная масса тела (26%), ожирение (18,5%), гипергликемия (10%).

На сегодняшний день помощь по федеральной и региональной программам получили свыше 160 тысяч человек. В 2026 году на льготные лекарства и медицинское обеспечение свердловчан с сахарным диабетом выделят 3 миллиарда рублей – это на 11% больше, чем в прошлом году. К настоящему времени медики уже обслужили 1,7 миллиона льготных рецептов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Также значительные средства направят на современные средства самоконтроля. В частности, на тест-полоски, иглы, шприц-ручки, инфузионные наборы и резервуары выделили 485 миллионов рублей – помощь получили 123 тысячи человек. Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, дефицита в лекарствах и медицинских изделиях в регионе нет.

В Свердловской области на диспансерном учете состоят также около 2,2 тысячи детей с диабетом, ежегодно выявляют более 200 новых случаев. Современные системы непрерывного мониторинга глюкозы получили уже 2 тысячи несовершеннолетних, годовой объем финансирования составляет 197 миллионов рублей.

Как ранее писал «Новый День», в октябре в Свердловской области выделили дополнительный миллиард рублей из регионального бюджета на закупку льготных медикаментов. Найти эти средства удалось за счет сокращения бюджетных расходов.

Напомним, в январе 2026 года в аптеках Екатеринбурга несколько дней не было базовых препаратов от хронических болезней. Льготники теряли несколько часов в очередях за лекарствами, которых могло и не оказаться в наличии. Многим приходилось покупать жизненно важные препараты за свой счет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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