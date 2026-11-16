Марафон «Европа-Азия» состоится: минспорта опровергло информацию об отмене

В министерстве спорта Свердловской области пояснили информацию об отмене марафона «Европа-Азия».

Ранее в сообществе марафона рассказали, что в следующем году «Европа-Азия» в Екатеринбурге не состоится.

Минспорта опровергло информацию, сообщив: «В настоящее время ведется разработка концепции марафона с учетом лучших практик проведения крупнейших российских и международных беговых мероприятий. При этом привычные сроки проведения марафона сохранятся – в 2027 году он пройдет 7-8 августа».

Екатеринбург, Арина Кокорина

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