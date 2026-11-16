В Екатеринбурге вынесли приговор женщине, убившей супруга по пьяни

Сегодня, 16 ноября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, вынес приговор Светлане Роговой за убийство супруга.

Государственный обвинитель установил, что 28 июля 2026 года 44-летняя екатеринбурженка распивала алкоголь со своим мужем. В ходе ссоры, женщина взяла кухонный нож и нанесла три удара. Мужчина скончался до приезда скорой.

Осужденную уже привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, ее судимость не погашена.

В ходе рассмотрения дела Рогова признала вину частично, раскаялась и принесла извинения сестре убитого.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Арина Кокорина