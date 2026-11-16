В Карпинском лесничестве нашли вредителей – обновление леса займет не менее ста лет

В Карпинском лесничестве специалисты Россельхознадзора нашли на деревьях двух вредителей – малого черного елового усача и сибирского шелкопряда. Как рассказали в пресс-службе ведомства, восстановление леса на загубленных участках займет не меньше ста лет.

Сибирский шелкопряд вредит более чем 20 видам хвойных деревьев, поедая хвою. Сама по себе объеденная хвоя не убивает дерево, но сильно ослабляет его, делая легкой добычей для других вредителей. Например, короеды и усачи откладывают потомство в слабых деревьях под корой и личинки выедают дерево изнутри.

Малые и большие черные еловые усачи повреждают ель, пихту, лиственницу, сосну и кедры. В первую очередь они заселяют срубленные, поваленные или отмирающие деревья, а при массовом размножении – и здоровые. Последующее поражение древесины грибами приводит к ее полному разрушению. Кроме того, усачи могут переносить опасного возбудителя болезни растений – сосновую стволовую нематоду, которая имеет карантинное значение для страны.

Карпинск, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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