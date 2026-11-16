Решение «самокатной проблемы» в Екатеринбурге стало на шаг ближе

Завтра, 17 ноября, комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской гордумы должна рассмотреть новые правила благоустройства, которые будут регулировать размещение на улицах кикшеринговых электросамокатов.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», администрация города подготовила новые правила благоустройства, которые вводят понятие парковки СИМ. Все нарушения будут фиксироваться. «Этой цепочки раньше вообще не было, что позволяло кикшерингам «выбрасывать» свои гаджеты на улицы Екатеринбурга, как хлеб уткам. Пробовали когда-нибудь так делать? Видели, что бывает? Суета, сутолока и повсеместный беспорядок», – уточняет канал.

После внесения изменений в правила благоустройства, по замыслу авторов, депутаты областного заксобрания должны будут принять новые пункты в 52-ОЗ, то есть добавить в «областной КоАП» ответственность за нарушения правил благоустройства в части самокатных стоянок.

Как уже писал «Новый День», по проекту документа, число мест, доступных для парковки самокатов, серьезно сократят. СИМ нельзя будет ставить: на велодорожках; на остановках общественного транспорта; на тротуарах, пешеходных дорожках, если их ширина составляет менее 1,5 метра; на территориях памятников, монументов, а также в радиусе менее 25 метров от них; на расстоянии менее 10 метров до границы пешеходного перехода; на расстоянии менее 20 метров от входов в учреждения образования и здравоохранения; в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях; на придомовых территориях; под водостоками и в зонах возможного схода снега. Парковки самокатов не должны будут загораживать запасные входы, пандусы, лестницы и подходы к ним; мешать обзору проезжей части с перекрестков и переходных переходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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