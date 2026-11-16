В Верхней Пышме открылся турнир в честь Всероссийского дня самбо

Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме открылись региональные соревнования «Всероссийский день самбо». Турнир объединил 350 спортсменов со всей Свердловской области.

В рамках мероприятия был отмечен недавний успех сборной России на чемпионате мира в Узбекистане. Российские самбисты завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Победителей и призеров ЧМ поздравили и тожественно вручили им удостоверения и знаки мастеров спорта России международного класса и мастеров спорта России.

«Команда проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» поздравляет спортсменов, тренеров и всех, кто развивает самбо и помогает молодежи становиться сильнее! Характер и воля к победе закаляются на тренировках. На ковре ребята учатся стойкости, уважать соперника, преодолевать трудности и отвечать за свой результат», – рассказал куратор проекта, депутат Госдумы Алексей Свалов.

Фото: проект «Выбор сильных»

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева