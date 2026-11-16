В содержании заброшенного скотомогильника нашли нарушения

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения технического состояния скотомогильника, находящегося в собственности агропромышленного предприятия в Туринском районе.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, объект с 2024 года официально законсервирован и находится в режиме ожидания ликвидации. Сейчас у него нарушена целостность ограждения; зафиксирована неисправность ворот, предупреждающая табличка с надписью «скотомогильник» нечитаема из-за износа.



По итогам проверки руководству агропредприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Собственнику необходимо восстановить целостность ограждения, отремонтировать ворота и установить новую предупреждающую табличку.



Скотомогильники, даже законсервированные, являются объектами повышенной эпизоотической опасности и должны содержаться в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными правилами для предотвращения распространения особо опасных заболеваний.

Туринск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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