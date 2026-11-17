В Первоуральске ищут виновника ДТП, который насмерть сбил женщину и скрылся

Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Первоуральске: неизвестный водитель сбил женщину-пешехода и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, трагедия случилась 16 ноября около 19:15 часов на ул. Загородной, напротив д.2. Женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о происшествии, просят позвонить по телефону: 8 (3439) 27-04-38, либо в дежурную часть ОМВД России «Первоуральский» 8(3439)64-82-21 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Первоуральск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube