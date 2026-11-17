Суд взыскал с мэрии Екатеринбурга 350 тысяч в пользу женщины, упавшей на тротуаре

Прокуратура защитила права жительницы Екатеринбурга, которая упала на скользком тротуаре и получила серьезную травму.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в январе 2024 года женщина упала возле дома № 144 по ул. Волгоградской. У нее были диагностированы множественные переломы правой голени с подвывихом стопы снаружи, которые расцениваются как причинившие вред здоровью средней тяжести. Горожанка долго находилась на лечении, ей сделали несколько операций.

Установлено, что женщина упала из-за того, что тротуар не обработали противогололедными материалами и не убрали образовавшуюся наледь.

Пострадавшая подала в суд иск с требованием выплатить ей компенсацию морального ущерба, прокурор требования поддержал. Суд согласился с заключением представителя ведомства, взыскав с администрации Екатеринбурга 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова