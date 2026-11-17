В Екатеринбурге срываются аукционы по размещению киосков в муниципальной схеме НТО. На сегодняшний день в администрации города отыграно 166 лотов, по итогам которых заключено всего 16 договоров аренды (из них 7 для киосков с печатной продукцией). Порядка 85% аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок. Такие данные привела директор департамента потребительского рынка мэрии Любовь Нишневич на заседании комиссии по экономическому развитию Екатеринбургской думы.

«141 аукцион не состоялся, значит, работа была проведена впустую. Мы часто слышим на приемах населения, особенно от пожилых людей, что им нужны киоски с печатной продукцией. Они привыкли покупать кроссворды-сканворды в шаговой доступности. Но насколько вообще выгодно размещать газетные киоски на аукционы?» – задался вопросом председатель комиссии Артур Зиганшин.

Любовь Нишневич пояснила, что «Роспечать» не желает возвращаться на рынок Екатеринбурга. «Сейчас печатную продукцию можно приобрести в торговых сетях или в отделениях почты. Мы также получаем много обращений от жителей – люди говорят, что там ассортимент не тот. Но «Роспечати» на данный момент неинтересно размещать свою продукцию в нестационарных торговых объектах (киосках, – прим. ред.). Компания ушла из города окончательно, а мы не можем принудить бизнес [вернуться]. Ищем другие варианты, возможно, будет продажа печатной продукции в лизинг», – отметила чиновница.

Напомним, летом 2025 года в Екатеринбурге массово сносили киоски «Роспечати», так как истекли сроки договоров аренды земельных участков с владельцем торговых точек. Зачистка уличных ларьков проводилась в рамках масштабной «киосочной» реформы, организованной мэрией. В том же году «Роспечать» объявила об уходе из Екатеринбурга и закрыла оставшиеся киоски. В ответ мэрия перенесла точки продаж газет и журналов в магазины формата «у дома».

Сейчас в схему размещения НТО включено 377 мест, из них 84 зарезервировано для киосков с печатной продукцией, для которых предусмотрены льготы – для них арендная плата за земельный участок в 10 раз ниже стандартной ставки. Любовь Нишневич сообщила, что в ближайшее время в схему НТО включат еще 23 места в разных районах Екатеринбурга, и еще 53 предложения находятся на рассмотрении. Таким образом, к концу года в схеме НТО ожидается 453 места для легального размещения киосков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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