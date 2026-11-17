Подрядчик осужден за хищение 162 млн рублей на строительстве домов для Росгвардии

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО ПКП «Импульс» Виталия Дудика.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Суд установил, что в период с 2021 года по 2024 год Дудик от имени ООО ПКП «Импульс» заключил два госконтракта на завершение строительства восьми домов в Челябинской области, предназначавшихся для семей служащих Росгвардии.

Фактически дома построены не были, а 162 млн рублей Дудик вывел на подконтрольный ему банковский счет.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного сумму ущерба в размере более 158 млн рублей. На его имущество наложен арест.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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