В некоторые дни новогодних каникул в центре Екатеринбурга частично ограничат розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал врио главы города Рустам Галямов. Как говорится в документе, «сухой закон» будет действовать 18 декабря, 31 декабря, 1 января, 6 и 7 января в границах улиц Вайнера – Малышева – 8 Марта – Антона Валека, а также на улице Попова, от улицы Вайнера до улицы Хохрякова. Также алкоголь не будут продавать 29 декабря, 31 декабря, 1 января, 6-7 января на территории ледового городка в Парке Маяковского, в переулке Базовом, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Кроме того, Управлению МВД по городу Екатеринбургу рекомендуют следить за исполнением водителями транспортных средств требований дорожных знаков, установленных на территориях, прилегающих к площади 1905 года, с 00:00 20.11.2026 до 05:00 28.03.2027 и на территориях, прилегающих к территории ЦПКиО имени Маяковского с 00:00 29.12.2026 по 05:00 28.02.2027г.

Как уже писал «Новый День», главный ледовый городок в парке Маяковского в Екатеринбурге проработает с 29 декабря 2026 года по 28 февраля 2027-го.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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